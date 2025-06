Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich Lucid

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 2,23 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 2,23 USD. Die Lucid-Aktie legte bis auf 2,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.508.790 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 98,43 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 13,23 Prozent wieder erreichen.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lucid gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 235,05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,74 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Lucid am 11.08.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,894 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Manager lehnt Exklusivität ab - und setzt auf Kooperation für die E-Zukunft

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus