Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 2,52 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 2,52 USD abwärts. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,52 USD nach. Mit einem Wert von 2,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 369.914 Stück gehandelt.

Am 12.07.2023 markierte das Papier bei 8,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 231,94 Prozent hinzugewinnen. Am 24.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 8,93 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 06.05.2024 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 172,74 Mio. USD gegenüber 149,43 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,078 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

