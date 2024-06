Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lucid

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 2,59 USD.

Die Lucid-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 2,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 2,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,63 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 507.192 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,37 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 223,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.04.2024 bei 2,30 USD. Mit einem Kursverlust von 11,22 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,43 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 172,74 Mio. USD gegenüber 149,43 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,078 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge