Lucid Aktie News: Lucid am Mittag schwächer

Um 12:22 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im NDB-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 9,92 USD ab. Zuletzt wurden via NDB 122.755 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,70 USD) erklomm das Papier am 01.12.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 82,50 Prozent Luft nach oben. Bei 9,97 USD erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 0,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lucid ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 195,46 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 0,23 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Lucid am 27.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,098 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

