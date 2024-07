Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lucid zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,50 USD.

Die Lucid-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 3,50 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 3,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 421.922 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 7,46 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 113,45 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,30 USD. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 34,33 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 06.05.2024 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,43 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 172,74 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,538 USD je Lucid-Aktie.

