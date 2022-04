Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursplus

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 7,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.676.859 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,37 EUR markierte der Titel am 08.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 29,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,79 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 03.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,59 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 55,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird am 03.03.2022 erwartet. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,595 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

