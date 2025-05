Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 6,30 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 6,30 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,33 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.629.063 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 29,56 Prozent wieder erreichen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,72 EUR an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Lufthansa-Anteilseigner

Lufthansa-Aktie büßt ein: Lufthansa-Chef verteidigt Sparkurs mit neuen Flugbetrieben

Lufthansa-Aktie zieht an: Gruppe stoppt Flüge von und nach Tel Aviv - Hauptversammlung am Dienstag