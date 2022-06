Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Mittag ein

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 6,36 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 6,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.351.123 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 19,69 Prozent Luft nach oben. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,81 EUR.

Lufthansa ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -1,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.560,00 EUR in den Büchern standen.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,544 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images