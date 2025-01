Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 5,57 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 5,57 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,57 EUR nach. Bei 5,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 446.506 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,04 EUR erreichte der Titel am 02.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,15 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,41 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,238 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,25 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,871 EUR je Aktie belaufen.

