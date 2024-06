Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,24 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,24 EUR ab. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 430.141 Stück.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 35,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.06.2024 auf bis zu 6,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,279 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 7,02 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

