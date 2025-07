Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

So bewegt sich Lufthansa

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 7,41 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,43 EUR. Bei 7,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 221.965 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,286 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,44 EUR an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

