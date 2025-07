Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit stabiler Tendenz

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,34 EUR.

Mit einem Kurs von 7,34 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,43 EUR aus. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 858.878 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,286 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,44 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie unter Druck: JPMorgan vor Halbjahresbericht skeptisch

Lufthansa-Aktie von Delta-Prognose angetrieben

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen