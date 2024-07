Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 5,94 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,87 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.302.864 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 9,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 55,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 5,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,274 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,86 EUR.

Am 30.04.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächer

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag leichter