Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 6,40 EUR ab.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 6,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,48 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.284.469 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 25,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,234 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,27 EUR.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,01 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,847 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

