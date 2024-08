Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lufthansa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,54 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 5,54 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 5,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,53 EUR aus. Bei 5,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.528 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 36,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 2,89 Prozent Luft nach unten.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 10,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,877 EUR je Aktie belaufen.

