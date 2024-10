Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 689.424 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 24,89 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,50 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,238 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,27 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 31.07.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,862 EUR je Aktie aus.

