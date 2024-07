Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 5,70 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 5,70 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,66 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 523.366 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 62,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.07.2024 auf bis zu 5,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 2,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,271 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,69 EUR an.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2024 gerechnet. Am 31.07.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

