Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Donnerstagvormittag ins Minus

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,54 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,54 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,54 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 5,56 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 51.369 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,71 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,41 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,877 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

