Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 09:22:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 5,89 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,89 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272.650 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,46 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 05.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,547 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

