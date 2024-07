Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,68 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 5,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 213.367 Stück.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 9,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 62,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 1,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,257 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,69 EUR aus.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie.

