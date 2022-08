Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,24 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,20 EUR. Mit einem Wert von 6,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.634 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,09 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,53 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.462,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 3.211,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.11.2023.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,132 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

