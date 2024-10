Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 6,67 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 6,67 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.352.015 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 28,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,28 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,234 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,36 EUR an.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 10,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,879 EUR je Lufthansa-Aktie.

