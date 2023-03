Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag im Keller

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 9,34 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.230.588 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,30 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 75,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,12 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie gibt nach: Kein regulärer Passagierverkehr am Montag am Frankfurter Flughafen

Lufthansa-Aktie nahezu unverändert: Ab Sommer startet wieder Flugbetrieb mit A380-Maschinen

Fraport-Aktie im Minus: Mehr Passagiere fliegen wegen Warnstreiks über Frankfurt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images