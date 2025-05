Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Plus

Lufthansa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 6,52 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 6,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,55 EUR. Mit einem Wert von 6,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.941.765 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,08 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,72 EUR aus.

Lufthansa veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2025 aus.

