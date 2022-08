Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Um 04:22 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 5,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.164.184 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,14 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,53 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8.462,00 EUR gegenüber 3.211,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,132 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

