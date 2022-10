Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag in Rot

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 6,58 EUR ab. Bei 6,57 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 122.191 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,97 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,58 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8.462,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 3.211,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,36 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa reduziert Inlandsflüge - Verdi erreicht Tarifabschluss für Aerologic-Piloten

Lufthansa- und Fraport-Aktien niedriger: Lufthansa-Chef Spohr rechnet mit schwierigem Sommer 2023 - Lufthansa und Fraport gründen Gemeinschaftsunternehmen

Lufthansa-Aktie in Grün: Verhandlungen sollen nach Eurowings-Pilotenstreik weitergehen - Lufthansa Technik versorgt Condor mit Ersatzteilen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images