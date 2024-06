Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,69 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 5,69 EUR. Bei 5,67 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.119.621 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,42 Prozent hinzugewinnen. Am 21.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,279 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,00 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,39 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

