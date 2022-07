Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittag stärker

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 5,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 927.423 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 24,62 Prozent wieder erreichen. Bei 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 13,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,47 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.363,00 EUR gegenüber 2.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Am 01.08.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,023 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa warnt Reisende vor "großen Einschränkungen" am Mittwoch - Fast kompletter Flugplan abgesagt

Lufthansa-Aktie im Plus: ver.di ruft zu Lufthansa-Streik am Mittwoch auf - laut Lufthansa unzumutbar

Lufthansa-Aktie unter Druck: Lufthansa-Piloten leiten Urabstimmung ein - Streikgefahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com