Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,30 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 6,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.189 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 14,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,242 EUR je Lufthansa-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Lufthansa die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,873 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge