Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 9,49 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,42 EUR. Bei 9,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.212.591 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 14,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 78,60 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,12 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 5.207,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.05.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

