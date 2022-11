Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag höher

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,59 EUR zu. Bei 7,64 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.984.479 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 4,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 44,78 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,63 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,383 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie im Plus: Italien erwägt wohl Verkauf von ITA-Anteilen an Konsortium aus Lufthansa und Ferrovie

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa wieder im Rennen um Verkauf von Ita Airways

Lufthansa-Aktie niedriger: Eurowings verdoppelt Flotte am Flughafen BER - Lufthansa plant tausende Neueinstellungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com