Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Mittag Verluste

Die Lufthansa-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 7,05 EUR abwärts. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,03 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 7,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.066.494 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2021 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 13,65 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,47 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,79 EUR aus.

Am 03.03.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.833,00 EUR – ein Plus von 124,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 2.594,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,559 EUR in den Büchern stehen haben wird.

