Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 9,78 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,84 EUR aus. Bei 9,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.425 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (5,31 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,12 EUR.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

