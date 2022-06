Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 5,63 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.080.496 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,43 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,58 EUR.

Lufthansa ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.560,00 EUR umgesetzt.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.08.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,527 EUR im Jahr 2023 aus.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images