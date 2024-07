Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 5,95 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 5,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,85 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.583.987 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 9,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 35,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,247 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,69 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,39 EUR vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,39 Mrd. EUR gegenüber 7,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2024 aus.

