Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag freundlich

Um 09:22 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 5,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214.166 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.462,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.211,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,189 EUR in den Büchern stehen haben wird.

