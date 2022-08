Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 5,87 EUR abwärts. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,85 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 879.079 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 25,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,53 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.462,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.211,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,132 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie stärker: Entscheidung über Ita-Verkauf an Lufthansa und MSC steht wohl bevor - Neues Boeing-Modell in der Lufthansa-Flotte

Lufthansa-Aktie sinkt dennoch: Lufthansa erhält ersten von 32 bestellten "Dreamlinern" von Boeing

Lufthansa-Aktie schwächelt dennoch: Piloten und Lufthansa verhandeln weiter - Vorerst kein Streik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images