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Lufthansa berichtet über turbulentes Quartal

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Jubelfeier, Streiks und teures Kerosin: Die Lufthansa bilanziert am Dienstag (7.00 Uhr) ein turbulentes zweites Quartal 2026. Im April hatte Europas größte Airline-Gruppe den 100. Jahrestag zur Gründung ihrer Vorgängerin feierlich begangen, gleichzeitig streikte aber das fliegende Personal der deutschen Kerngesellschaft.

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In dem Konflikt mit Piloten und Flugbegleitern geht es vor allem um die Zukunft der dortigen Arbeitsplätze, die unter ständigem Kostendruck stehen. Das Management um Konzernchef Carsten Spohr will Flugzeuge und damit auch Jobs in Konzerngesellschaften verlagern, die kostengünstiger unterwegs sind.

Mitten in den Arbeitskampf platzte die Meldung, dass die traditionelle Regionaltochter Lufthansa Citylines abrupt eingestellt wird. Außer den hohen Personalkosten für die rund 1.300 Beschäftigten wurden als Grund auch die Kerosinpreise angeführt, die in der Folge des Irankriegs deutlich gestiegen waren und viele Strecken unwirtschaftlich machten. Lufthansa hat mit der Stilllegung der Cityline bis Oktober rund 20.000 Flüge gestrichen./ceb/DP/he

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21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets