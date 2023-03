Sanofi-Aktie vorbörslich stark: Sanofi mit Studienerfolg von Dupixent

Dupixent habe das Potenzial, das erste Biologikum zur Behandlung von COPD zu werden, teilte der Pharmakonzern am Donnerstag in Paris mit. Das Mittel habe in der zulassungsrelevanten Studie eine signifikante Verringerung der Exazerbationen zeigt, hieß es weiter. Unter Exazerbation versteht man eine deutliche Verschlechterung bei chronischen Erkrankungen.

Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von sehr starken Daten der Phase-III-Studie. Die Markterwartungen seien deutlich übertroffen worden.

Dupixent ist bereits gegen Krankheiten wie Asthma oder Neurodermitis zugelassen. 2022 spülte es fast 8,3 Milliarden Euro in die Kassen des französischen Unternehmens - fast 44 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Für die Sanofi-Aktien zeichneten sich am Morgen deutliche Kursgewinne ab.

