LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 815,20 EUR. In der Spitze fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 812,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 818,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.545 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Kursplus von 11,02 Prozent wieder erreichen. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 534,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,45 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 946,00 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Am 13.04.2023 äußerte sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.699,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 26.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 23.07.2024.

Experten taxieren den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Gewinn für das Jahr 2023 auf 33,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com