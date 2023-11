LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 772,00 USD.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 20:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 772,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 768,88 USD. Mit einem Wert von 773,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 2.285 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.003,50 USD an. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 29,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2023 Kursverluste bis auf 690,66 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 11,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 854,82 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Am 11.10.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.206,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

