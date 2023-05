LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton legte um 16:54 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 412,00 CHF. Von der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.800 Stück gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 946,00 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

Am 13.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 22.699,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,11 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

