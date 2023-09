LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Zuletzt wies die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 746,29 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 746,29 USD zu. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 750,50 USD aus. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 738,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.663 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1.003,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 576,35 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 899,30 EUR angegeben.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 21.035,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.726,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,74 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

