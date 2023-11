LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 693,30 EUR.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 693,30 EUR. Im Tageshoch stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 696,80 EUR. Bei 685,70 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 2.174 Stück.

Am 24.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 905,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 30,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 655,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,52 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 854,82 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewährte am 11.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 21.206,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.755,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert. Am 23.01.2025 wird LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

