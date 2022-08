Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lyft 13,25 EUR

-1,62% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 1,0 Prozent. Bei 13,49 EUR markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.842 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 72,89 Prozent niedriger. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,08 EUR. Mit Abgaben von 9,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 USD an.

Lyft gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,35 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 875,58 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,96 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Lyft am 04.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,246 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Lyft-Aktie bricht um rund 30% ein: Lyft schreibt weiter rote Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com