Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Um 12:22 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 15,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 15,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.730 Lyft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 49,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 68,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,31 EUR ab. Abschläge von 34,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 USD je Lyft-Aktie an.

Lyft veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 990,75 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 765,03 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,911 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

