Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 13,47 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 13,47 USD. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 13,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,41 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 255.126 Aktien.

Bei 20,82 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Bei 8,86 USD fiel das Papier am 02.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,26 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.05.2024 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Mrd. USD – ein Plus von 27,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lyft am 31.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,553 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

