Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Mittwochnachmittag

Kurs der Lyft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 15,39 USD.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 15,39 USD. Bei 15,57 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 15,30 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 412.891 Stück gehandelt.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 08.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor