Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Lyft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 11,53 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 11,53 USD. Bei 11,57 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 225.869 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 20,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 44,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,86 USD ab. Mit einem Kursverlust von 23,17 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2024 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Mrd. USD – ein Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2024 0,734 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

