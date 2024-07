Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 13,37 USD abwärts.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,37 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,28 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,39 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.780 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Lyft am 31.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,553 USD je Lyft-Aktie belaufen.

